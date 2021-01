Joe Biden président : une investiture inédite

Dans dix jours, Joe Biden viendra prêter serment en tant que 46e président des Etats-Unis. Après une campagne agitée, une élection totalement folle et une transition plus que mouvementée, la passation de pouvoir risque, elle aussi, d'être inédite. Donald Trump a déjà annoncé qu'il ne viendrait pas. Et c'est donc un total changement de style qui attend la Maison Blanche jusque dans la décoration du bureau ovale. L'estrade est prête et la façade paraît comme neuve, loin des images de chaos d'un Capitole envahi par les partisans de Donald Trump. Comme ses prédécesseurs, c'est ici que Joe Biden viendra prêter serment sur la Bible, le 20 janvier prochain. Un rituel de la démocratie américaine. Mais, contrairement à ce jour de janvier 2013 où Joe Biden se tenait de côté de Barack Obama en tant que vice-président pour céder la place à Donald Trump, il n'y aura pas de poignée de main avec son prédécesseur. Le 45e président a d'ores et déjà prévenu qu'il sera absent de cette passation de pouvoir. Ce 20 janvier 2021 promet donc d'être historique. En raison de l'épidémie qui sévit encore dans le pays, le programme tient en deux mots : distanciation et parade virtuelle. Loin d'une organisation qui mobilise jusqu'à 28 000 agents des forces de l'ordre pour remonter la mythique Pennsylvania Avenue entre le Capitole et la Maison Blanche. Rideau bleu, pourpre, or, choix d'un bureau même s'il est de bon ton d'opter pour le "Resolute desk" offert en 1880 par la Reine Victoria... Le changement de décor est déjà visible à l'intérieur. Il s'agira aussi pour les collaborateurs de connaitre les habitudes de chacun. Quand Bush Junior cachait dans les tiroirs des bombons, Barack Obama, lui, dévorait des pommes. Mais, aucun président n'échappe aux blues de dernières heures et certains présidents en ont fait des vidéos hilarantes.