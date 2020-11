Joe Biden : qui est sa garde rapprochée ?

Sur la tribune samedi soir à Wilmington dans Delaware (États-Unis), ils sont tous là. Une évidence, le clan Biden, son socle, y était au grand complet. "Je suis le mari de Jill, et je ne serais pas là sans son amour et son soutien inconditionnel", confie le nouveau président américain. Bien plus qu'une simple formule, avec Jill Biden, sa seconde épouse, la relation est fusionnelle. Omniprésente pendant la campagne, cette enseignante de 69 ans compte bien poursuivre ses cours à l'université. L'école publique trouvera en elle une alliée. "Joe va vous écouter. Et je pense que c'est essentiel. Nous, enseignants, allons enfin être entendus", confirme-t-elle. Femme de tête et protectrice, elle n'a pas hésité à faire rempart lorsque des activistes ont tenté d'approcher son mari en plein meeting. Jill rencontre Joe Biden en 1975. Celui qui est alors jeune sénateur du Delaware à perdu sa première femme et sa fille dans un accident de voiture deux ans plus tôt. Elle va le ramener à la vie, et c'est ensemble qu'ils affronteront une deuxième épreuve 20 ans plus tard. Beau, le fils de Joe Biden promis à un destin national est emporté par un cancer à l'âge de 46 ans. "On s'inspire de ce que Beau aurait voulu pour nous, s'il était là. Je jure devant Dieu, c'est ce qu'on essaie de faire avec mon épouse, ma fille, mon fils, mes cinq petits enfants", regrette le nouveau locataire de la Maison Blanche. Sa famille très présente et qui l'a soutenue pendant la campagne. Quant au clan politique, il compte un soutien de taille. C'est Barack Obama qui l'avait remis en selle en le nommant vice-président en 2009. Joe Biden s'appuie aussi sur son complice de toujours Ted Kaufman, 81 ans aux commandes de l'équipe de transition.