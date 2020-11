Joe Biden serait-il le 46e président des États-Unis ?

En plein cœur de la Pennsylvanie, là où Joe Biden a grandi, les rues de Philadelphie dansent. De sa maison natale à la Maison-Blanche, ses partisans croient dur que c'est leur candidat qui sera le 46e président des Etats-Unis. Ironie du sort, c'est la chaîne Fox News, pro-Trump, qui a été l'une des premières à annoncer le moment où tout à basculer. Joe Biden vient en effet de prendre l'avantage en Pennsylvanie. Un Etat clé, sans lui, Donald Trump ne peut plus gagner. Impossible d'atteindre les 270 grands électeurs requis. Il est 9h30 du matin aux Etats-Unis, c'est donc le moment où les résultats ont penché en faveur de Joe Biden. Une victoire qu'il annonçait dès jeudi soir. Dans quelques Etats, le dépouillement se poursuit encore au compte-goutte. Des nouveaux assesseurs prêtent même serment avant de retourner à l'interminable décompte. Et dehors, les partisans de Trump voudraient qu'ils arrêtent, car ce sont majoritairement les démocrates qui ont voté par correspondance. "Je suis venue aujourd'hui parce que j'ai voté pour Donald Trump. J'ai suivi l'élection et j'ai le sentiment qu'on nous la vole", dixit une pro-Trump. Leur leader n'a pas dit autre chose hier soir. Et aucun grand média américain n'a d'ailleurs pour l'instant attribué définitivement la victoire à l'un des deux candidats. Les résultats sont très serrés. Moins de 2 000 voix d'écart en Géorgie. Dans le Michigan où Joe Biden est en tête, c'est dans la rue que le recomptage est réclamé par les partisans de Trump. Un risque de contestation auquel le camp Biden veut couper court ce soir. À Wilmington, dans son fief, ses partisans commencent à se rassembler. Joe Biden a prévu de s'exprimer dans quelques heures. Il va s'adresser à la nation, probablement pour revendiquer sa victoire.