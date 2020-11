Joe Biden vers la Maison Blanche : qu'attendent les Américains de leur futur président ?

Après une campagne à couteaux tirés, Joe Biden a remporté la présidentielle américaine. Malgré un taux maximal de participation, il faut savoir que 71 millions d'Américains n'ont pas voté pour lui. En plein centre de Philadelphie, les Démocrates ont dansé pour célébrer la victoire de Joe Biden, comme un cadeau avant l'heure. Un rêve devenu réalité pour la plupart des jeunes. Ces derniers attendent que leur nouveau président relance, entre autres, l'emploi et la transition énergétique. Mais pour la plupart des Américains, l'urgence est de rassembler les citoyens quels que soient leur origine et leurs points de vue. La sécurité, l'économie, l'environnement ou encore la santé, tels sont les dossiers brûlants qui attendent Joe Biden quand il sera aux commandes. Devant le bâtiment qui abrite les bulletins de vote se trouve une poignée de Républicains avec essentiellement un espoir. Et la plupart d'entre eux comptent encore sur les recours en justice de Donald Trump.