Joggeuse en Mayenne : elle a tout inventé

L'adolescente vient de tout avouer. Assise à l'arrière de cette voiture, elle quitte la gendarmerie après avoir expliqué qu'elle n'avait jamais été enlevée et qu'elle a tout inventé. Les autorités après son audition constatent dans un communiqué : "la jeune fille a indiqué avoir menti, ne pas avoir été enlevée [...] Elle aurait notamment découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux". Voilà qui explique les égratignures relevées par les témoins qui l'ont recueilli dans un restaurant au lendemain de sa disparition. L'adolescente assurait alors avoir été enlevée par deux hommes lors de son footing. Deux cents gendarmes et un hélicoptère avaient été déployés pour résoudre ce kidnapping imaginaire. À son lycée où le choc avait laissé place au soulagement quand on avait retrouvé la jeune fille, c'est désormais l'incompréhension qui domine, teintée d'un léger agacement. Pourquoi l'adolescente a-t-elle simulé son enlèvement ? La réponse reste un mystère, mais elle n'est en tout cas pas la première à user d'un tel stratagème. C'est peu fréquent, mais Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, nous explique qu'il a déjà été confronté à des cas similaires. "Ce sont des gens qui mentent, ils vont dire qu'ils ont été agressés ou qu'ils ont été raptés pour cacher quelque chose d'autre qui s'est passé. Et donc qu'ils ne voulaient pas que l'entourage proche, comme les parents par exemple, le sachent", dit-il. L'adolescente va être poursuivie en justice pour dénonciation d'un crime imaginaire. Elle risque 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. TF1 | Reportage F. Litzler, N. Ly, Q. Trigodet