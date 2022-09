Johannes Vermeer : les derniers secrets de La Laitière

Elle n'a jamais manqué d'admirateur. Et avec son petit format, on pensait en avoir fait le tour depuis un bon moment. Plus de 350 ans après le dernier coup de pinceau de Vermeer et après différentes analyses, on avait donc déjà percé plusieurs mystères. Le bleu outremer de son tablier est du lapis-lazuli broyé importé d'Afghanistan. Le lait qui s'écoule de la cruche n'est pas du tout le geste d'une laitière comme a voulu nous le faire croire une célèbre marque de yaourt, mais le début d'une recette de pain perdu comme le souligne plutôt la nature morte, au premier plan. Il restait donc le mur blanc, uniforme. On y a vu quelques traces de clous et on a longtemps pensé qu'il dissimulait peut-être un mur en brique ou une carte géographique. Mais son dernier check-up ultra-technique a définitivement permis de lever le voile. La peinture d'une étagère de bois auquel l'on suspendait de petites cruches. Un décor très commun dans les cuisines hollandaises des 17e siècles vient donc d'apparaitre. Après quatre jours de scanner, centimètre par centimètre, de photographie haute résolution pour une incursion au millième de millimètre et de rayonnement infra-rouge normalement utilisée par les militaires, La Laitière ne pouvait plus se dérober. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Bourgeois, F. Jolfre