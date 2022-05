Johnny Deep et Amber Heard : des stars à la barre

À chaque fois qu'il arrive au tribunal, la même foule en délire. Johnny Deep a beau être boycotté par Hollywood, ses fans ne l’ont pas lâché. Face à lui, Amber Heard, son ex-femme. Elle l’accuse de violences conjugales. Lui, la poursuit pour diffamation. Alors, chaque jour, devant les caméras, les révélations les plus improbables se succèdent. Quand Amber Heard dévoile une vidéo de Johnny Deep en train d’entrer dans une colère noire, la star américaine de 58 ans répond en diffusant un enregistrement audio de son ex-femme pour l’accuser, à son tour, de violences conjugales. Parfois, cette bataille judiciaire frôle carrément le sordide quand Johnny Deep explique, par exemple, avoir perdu un morceau de doigt à cause d’une bouteille de vodka lancée par son ex femme. “Pour nous, Français, une audience retransmise à la télévision est bizarre. Mais aux Etats-Unis, c’est courant. Et pour les Américains, cela permet de suivre ce procès comme les épisodes d’une série”, précise Antoine de Précigout, notre journaliste sur place. Les plus anciens se souviennent de Johnny Deep dans “21 Jump Street”, une série américaine à succès à la fin des années 80. Plus tard, ses collaboration avec Tim Burton et son rôle dans “Pirates des Caraïbes” ont fait de lui une star. Chacun de ses films lui rapportait des dizaines de millions d’euros de cachets. Mais actuellement, la carrière de l’acteur est au point mort. Boudé par les studios, Johnny Deep pourrait, paradoxalement, profiter de ce procès pour améliorer son image auprès du public. Car la plupart des éléments dévoilés devant le tribunal, et donc à la télévision, lui sont favorables, pour le moment. T F1 | Reportage A. de Précigout, M. Derrien