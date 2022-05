Johnny Depp vs. Amber Heard : le procès qui fascine l'Amérique

Chaque jour, ils dorment devant le tribunal pour être sûr de pouvoir assister au procès de l'année. "On est venu à 3 heures du matin, mais il y a des gens qui sont venus bien plutôt que nous", a indiqué une jeune femme. "On a fait plus de 400 km de New York exprès pour voir Johnny Depp", a affirmé un père de famille. Les fans de Johnny Depp d'un côté, ceux d'Amber Heard d'un autre. Deux stars qui formaient un couple glamour. Johnny Depp connus pour son rôle dans "Pirates des Caraïbes" et Amber Heard, valeur montante d'Hollywood. Aujourd'hui, ils se déchirent sous les yeux de l'Amérique. Elle l'a accusé de violence conjugale dans une tribune pour le Washington Post. Il l'a répliqué en l'attaquant en diffamation. Il réclame 50 millions de dollars de dommages d'intérêts. Tandis qu'elle réclame 100 millions. Le procès est filmé en intégralité et retransmit en direct. N'épargnant aucun détail aux 9 000 spectateurs du monde entier qui se connectent chaque jour pour le suivre. "Je ne sais pas, combien de fois il m'a frappé, encore et encore. Je restais là, immobile. J'ai cru que j'allais mourir", s'est plainte Amber Heard. "Je ne crois pas que je sois la seule personne au monde qui ait tapé dans une porte ou cassé, quelque chose dans un moment de colère contre soi-même", a rétorqué Johnny Depp. Le procès se tient à 4 000 km d'Hollywood dans la petite ville de Fairfax, en Virginie, et passionne ses 25.000 habitants. Le procès doit en tout durer cinq semaines et promet encore de nombreux rebondissements. D'autant plus que des stars hollywoodiennes, pourraient être appelées à la barre en Virginie, pour témoigner, soit en faveur de Johnny Depp soit en faveur d'Amber Heard. TF1 | Reportage Axel Monnier, T. Collet, E. Vignais