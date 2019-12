Johnny Hallyday à l'Olympia : ses fans rallument le feu

Ce dimanche soir, un hommage a été rendu à Johnny Hallyday à l'Olympia, une salle de spectacle qui avait une place particulière dans la carrière du rocker. Il y a chanté plus de 260 fois. Ses admirateurs ont découvert un documentaire avec des images inédites. Certains fans ont eu le privilège d'accéder à sa loge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.