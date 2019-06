Johnny Hallyday toujours présent dans la mémoire de ses fans

Le défunt chanteur Johnny Hallyday aurait eu 76 ans ce 15 juin 2019. Un hommage lui sera rendu cet après-midi à Toulouse. Par ailleurs, une messe est également donnée en son honneur à l'église de la Madeleine à Paris. Un lieu devenu culte pour les fans du chanteur. "On est toujours en train de faire notre deuil", avaient affirmé les amoureux du taulier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.