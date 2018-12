Johnny Hallyday : un an après sa mort, les fans lui rendent hommage

Il y a un an, tout comme ce 9 décembre 2018, des fans de Johnny Hallyday se sont retrouvés à l'église de la Madeleine pour la grande messe en hommage à leur idole. Cette église est devenue un lieu de mémoire spontanée pour ces fans. Michael Ketcham a répondu présent pour rendre hommage à son cousin Johnny. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.