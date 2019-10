Johnny Hallyday : un marketing bien orchestré

Deux cent mille albums de Johnny Hallyday, version symphonique ont quitté les locaux du studio Universal en 48 heures à peine, à destination de tous les disquaires de l'Hexagone. En guise de test et d'accroche commerciale, distributeurs et maisons de disque ont conjointement organisé des écoutes en avant-première, des tubes du chanteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.