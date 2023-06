Jordan Bardella : "Cette attaque est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe"

Très vite, après le drame qui s'est déroulé à Annecy, le RN a appelé à revoir les règles européennes sur l'immigration. Le parti veut-il donc supprimer le statut de réfugié, celui qu'avait obtenu l'assaillant il y a des années ? Jordan Bardella nous répond : "Cette attaque est la conséquence du désordre migratoire qui règne aujourd'hui en France et en Europe". Pour le président du Rassemblement national, "l'immigration est un sujet sérieux, qui nécessite de la volonté politique et surtout de la précision juridique". "Le droit d'asile a été dévoyé, il faut en revoir les règles. Il faut en restreindre les usages. Et surtout nous proposons d'organiser son traitement dans les ambassades et les consulats dans les pays de départ, parce que nous sommes mis devant le fait accompli, et devant des gens qui viennent sur notre sol, qui bénéficient ou non du droit d'asile, et qui dans tous les cas, s'y maintiennent", poursuit-il. Les Français sont très attachés à ce droit d'asile. Est-ce réaliste de demander à des hommes et des femmes, menacés dans leur pays, de faire la demande et d'en attendre les réponses dans leur pays d'origine ? Est-ce réaliste au vu de leur situation ? : "Ce qui ne serait pas réaliste, c'est de laisser une situation migratoire hors de contrôle aujourd'hui sur notre sol, qui déstabilise profondément notre société, et qui drame après drame, remet en cause la sécurité du peuple français", déclare Jordan Bardella.