Jordan Bardella, désormais à la tête du Rassemblement national

Depuis 50 ans, Jordan Bardella est le président du Rassemblement national à ne pas porter le nom de Le Pen, en quoi cela fera de lui un président différent ? Il y répond que c’est un moment important de la vie politique française, la vie de leur mouvement. Il estime que le Rassemblement national est actuellement un grand mouvement populaire et la première force d'opposition du pays. Jordan Bardella précise que sa mission sera de poursuivre l’œuvre qu’a entamé Marine Le Pen et de conduire le Rassemblement national au pouvoir et surtout le préparer à exercer les responsabilités. Face à l’exclusion de l’un de leurs députés à l’Assemblée nationale pour ses propos concernant les immigrés naufragés dans la Méditerranée, le Rassemblement national conteste le caractère raciste de sa phrase. D’ailleurs, Jordan Bardella reconnaît "une incompréhension et probablement une maladresse", mais insiste : "Notre député a eu raison sur le fond" et ajoute que : "Le gouvernement, allié à l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon, tente d'intimider l'opposition et nous empêcher d'aborder la question de l'immigration". Jordan Bardella a voulu également appuyer que son parti souhaite être la force d’alternance à Emmanuel Macron et qu’il est venu porter “ce message, à la fois, d’espoir, de confiance et de mobilisation pour les Français en leur rappelant que ce qu’ils vivent sur le pouvoir d’achat, sur les retraites, sur l’immigration, l’insécurité, c’est la conséquence de choix politique. Et qu’en changeant les politiques et en faisant ce qui n’a jamais été fait en 40 ans, à savoir porter les patriotes au pouvoir, on peut tout changer et améliorer leur quotidien”. TF1