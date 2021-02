Jordan Bardella : "L'Union européenne a raté les commandes de vaccins"

D'après Jordan Bardella, député européen, l'Hexagone a pris beaucoup de retard dans sa stratégie vaccinale parce que l'Union européenne a été défaillante dans son processus de commandes. Certains États, comme la Hongrie, qui ont négocié directement avec un certain nombre de laboratoires, ont pu pallier ces carences. L'Union européenne a raté les masques, mais aussi les vaccins. "Mais je me réjouis qu'aujourd'hui, on puisse passer à la vitesse supérieure", affirme le député. D'une manière générale, on paie un peu les sous-investissements depuis de longues années dans la recherche publique. En effet, les PDG des laboratoires Moderna et AstraZeneca sont des Français. Ce qui veut dire que le pays a tous les talents et les génies industriels en lui. Il faut juste un peu de volonté politique et industrielle. La souveraineté nationale doit également être mieux défendue. Par ailleurs, il n'y a pas eu de reconfinement dans l'Hexagone. Et selon Jordan Bardella, "la décision n'est pas simple à prendre, car le gouvernement est confronté à un dilemme extrêmement important". Avant de décréter un nouveau confinement, il faut tenir compte de la situation économique et sociale.