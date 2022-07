Jordanie : le désert sauvage

Vu du ciel, on pourrait croire à un simple désert de sable et de falaise. Mais sur terre, à dos de chameau, à bord de son train légendaire ou lancé au galop, le désert du Wadi Rum promet une échappée hors du temps dès le levée du jour. Depuis 20 ans, Khaled Sheshani, pilote de montgolfière en Jordanie, se lève à l'aube pour ne pas rater ce rendez-vous. Embarquement immédiat pour ces dix touristes. Sous leurs pieds, 720 km carrés de désert. Dans ce royaume de sable où le silence est roi, on pourrait croire le désert sans vie. Et pourtant chaque week-end, des dizaines d'amateurs de course de chameaux y viennent pour entraîner leurs protégés. Actuellement, ces courses représentent un business de plusieurs millions d'euros au Moyen-Orient. Mais depuis 3 500 ans, les chameaux sont avant tout les compagnons des Bédouins. Cette communauté est en voie de disparition. Leur survie dépend essentiellement de l'élevage. Au fil des kilomètres, on croirait pourtant que le temps s'est arrêté. Suivons les rails pour nous replonger dans le passé. Sur quelques kilomètres, la ligne de chemin de fer du Hedjaz qui reliait jusqu'en 1920 Istanbul à Médine revit grâce au tourisme. Un train mythique qui fait rêver ses passagers et le monde du cinéma. Toute l'année, des productions internationales louent ce train à prix d'or pour le faire figurer dans leurs films. Entre Wadi Rum et le cinéma, c'est une longue histoire de fidélité. Une nature vierge et un espace sans limite, propice à l'aventure et à l'évasion. Dans ce désert, nous croisons la route d'une cavalière habituée des lieux. À 16 ans, la princesse Jalila de Jordanie profite de chaque occasion pour s'enivrer de l'air du désert avec ces deux pur-sang arabe. Avec l'infini pour horizon, le désert comme une promesse, c'est d'un voyage dans un autre monde. TF1 | Reportage M. Delvigne, C. Gargoullaud