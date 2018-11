Jordanie : un torrent de boue déferle sur Pétra

Des images de catastrophe naturelle nous viennent de Jordanie, plus précisément du site archéologique de Pétra. Les pluies diluviennes y ont provoqué une gigantesque vague de boue. Douze personnes sont mortes et des milliers de touristes ont dû être évacués. L'eau est montée de plusieurs mètres. Une situation à l'ironie macabre dans un pays composé à 90% de désert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.