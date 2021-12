Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre : découvrez à quoi va ressembler cette cérémonie

Les 1 000 visages de Joséphine Baker projetés sur la façade du Panthéon. Découvrez en exclusivité les premières images des répétitions de la cérémonie qui aura lieu ce mardi soir. Quelques jours plus tôt, nous avons rencontré l'un de ses fils. À la veille d’un moment historique pour lui et sa famille, Brian, qui a suivi de près l'organisation, s’imprègne des lieux et de tous ses symboles. “Il n'y a que 80 personnes, 80 grandes femmes et hommes qui reposent ici. Ma mère ne l'aurait jamais imaginé”, confie-t-il devant nos caméras. Le 30 novembre 2021, Joséphine Baker sera la première femme noire à entrer au Panthéon. En quittant les États-Unis dans les années 20, elle devient une meneuse de revue iconique des années folles. Artiste de music-hall de renommée planétaire en pleine Seconde Guerre mondiale, Joséphine Baker s'engage dans la Résistance et devient agent du contre-espionnage. Elle a accepté d'entrer dans les services secrets “pour défendre la France” et “son idéal”. Un pays qu'il inspirera toute sa vie. La Panthéonisation se veut très solennelle et grandiose avec près de 2 000 invités, proches et anonymes. Un tapis rouge gigantesque sera déployé sur la rue qui mène au monument. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron lui-même. “Dans notre système institutionnel, la décision d'accorder ce qu'on appelle ‘les honneurs du Panthéon’ revient au président de la République. C'est le chef de l'État qui décide des personnalités qui sont honorées au Panthéon”, explique Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux. La voix de Joséphine Baker résonnera durant cette cérémonie. En accord avec la famille, son corps qui repose aujourd'hui en Principauté de Monaco restera enterré là-bas. Le cénotaphe, cercueil symbolique, comportera de la terre des 4 endroits où l’artiste a passé sa vie : Saint-Louis aux États-Unis où elle est née, la Dordogne où elle avait son château, Monaco et Paris. Joséphine Baker sera la sixième femme à entrer au Panthéon. Mais le symbole va bien au-delà. TF1 | Reportage M. Chantrait, J.F Drouillet, S. Fortin, J. Lacroix-Nahmias, C. Marchand, C. Aragona, S. Py