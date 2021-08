Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon cette année

C'est tout un symbole pour Joséphine Baker. L'artiste franco-américaine, chanteuse, danseuse et héroïne de la résistance, va entrer au Panthéon. Elle sera la première femme noire à entrer dans le grand cénacle des Grands Hommes auxquels la patrie est reconnaissante. Ses deux amours qu'elle a si souvent chantés sur scène, Joséphine Baker les a défendus toute sa vie. Beaucoup ont tendance à l'oublier, mais la star internationale du cabaret a été lieutenant dans l'armée de l'air et servi le contre-espionnage français. Résistante, artiste et militante, une multitude de vies d'exceptions qui seront désormais honorées en plein cœur de Paris. Etant une femme noire, son entrée au Panthéon est le fruit d'une longue bataille. Dans ce parcours, une pétition a été signée par plus de 37 000 personnes. La réponse est finalement venue il y a un mois. D'ailleurs, Joséphine Baker partageait la vision de se réunir pour faire nation et dépasser les identités. Sa panthéonisation aura lieu le 30 novembre prochain. Un choix symbolique car c'est à cette date, il y a 84 ans, qu'elle est devenue française.