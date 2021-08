Joséphine Baker va entrer au Panthéon cette année

Elle avait deux amours : son pays et Paris. Ses pas de charleston endiablés dans les années folles lui ont fait faire le tour de monde des plus grands cabarets. Mais son amour, Joséphine Baker l'a tant chanté. Et cela a toujours été la France, qui lui fait désormais une place de choix parmi les grandes figures auxquelles la patrie est reconnaissante. "C'est un honneur pour elle et c'est un honneur pour la France qu'elle soit là", reconnaît un homme. "C'est un bon exemple qui va ouvrir la voie à d'autres personnes importantes", espère un autre. "C'est un grand pas pour le féminisme", rassure une jeune femme. Chanteuse, danseuse et héroïne de la résistance, c'est tout un symbole pour une femme aux multiples casquettes, prête à défendre son pays au péril de sa vie. Peu de gens s'en souviennent mais Joséphine Baker a servi au grade de lieutenant dans l'armée de l'air, puis dans le contre-espionnage français grâce à sa notoriété. L'entrée au Panthéon de Joséphine Baker est le fruit aussi d'une longue bataille. Sur Internet, une pétition a été signée par plus de 37 000 personnes dont plusieurs personnalités. Et la réponse est venue d'Emmanuel Macron lui-même, il y a un mois en privé. Elle est affirmative pour le plus grand bonheur de sa famille à l'instar de Brian Bouillon-Baker qui est l'un des membres de sa tribu arc-en-ciel comme elle l'appelait. Douze enfants adoptifs ont été élevés toujours avec autant d'amour en Dordogne où le château des Milandes est aujourd'hui transformé en musée. La panthéonisation de Joséphine Baker aura lieu le 30 novembre prochain, le jour même où il y a 84 ans, elle avait acquis la nationalité française.