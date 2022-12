Jouets : les indémodables de Noël

Rubiks Cube, jeu de construction ou encore l'arbre magique... Ces jouets sont en tête de gondole cette année 2022, comme il y a 30 ou 40 ans. Au début des années 80, Barbie et Ken étaient déjà en tête des ventes. Pourquoi ces jeux ont-ils encore aujourd'hui la cote ? La nostalgie des parents est transmise à leurs propres enfants. Un puissant ressort qui permet, depuis des années, aux jeux iconiques de rester en tête des ventes, mais à condition de coller à son époque, comme les poupées qui n'ont pas la même couleur de peau ni la même morphologie. Barbie s'est adaptée à l'air de temps et évolue avec les modes. Justine, 23 ans, conserve religieusement d'innombrables collections de poupées chez elle. Elle a 400 barbies qui datent des années 2000 à 2015. Son moteur est aussi la nostalgie. Échapper au quotidien grâce aux jeux qui nous replongent dans les souvenirs de l'enfance, c'est finalement ce que nous recherchons en cette période de fête de fin d'année. Comme l'explique le Pr Agnès Florin, professeur émérite de psychologie de l'enfant et de l'éducation (Nantes Université). TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Moncelle