Les jouets, miroir de notre époque

Les jouets sont les témoins privilégiés de l'évolution de nos modes de consommation, car ils les imitent. De nos jours, les enfants jouent à la dînette avec des hamburgers, et à la marchande avec un carton pour faire les courses sur internet. Les outils qui apparaissent à chaque époque comme des révolutions technologiques se déclinent ensuite en des versions ludiques pour les enfants.