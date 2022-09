Jouets : Noël va vous coûter plus cher

C’est une négociation intense qu’il y a entre Nessa et sa maman. Ce sera la tenue de déguisement bleue, moins chère que la rose. Et ça tombe bien Jessica la maman, l’a constaté, les jouets sont de plus en plus chers. Et elle n’est pas la seule à l’avoir remarqué. Nous avons comparé les catalogues et voici quelques exemples : en un mois, une corbeille de jouets est passée de 35 à 44 euros. Un panier de basket est cinq euros plus chers. Pour une mini voiture, la hausse est impressionnante : plus 46 euros. Dans le magasin, on nous explique avoir baissé les marges pour compenser les hausses. Des hausses qui concernent surtout les produits plus volumineux, fabriqués en Asie. Il y a deux ans, une marque de peluche faisait fabriquer tout en Chine. En relocalisant la production dans une usine dans Maine-et-Loire, elle peut vendre son ours en peluche 40 euros. Idem pour une licorne, vendue 39 euros, fabriquée en Chine, il aurait fallu la vendre 60 euros. Pour l’usine, l’arrivée des peluches permet de diversifier l’activité. TF1 | Reportage T. Jarrion, C. Madronet, A. Mersi