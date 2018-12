Jouets : ils ont su rester de grands enfants

Qui a décrété qu'une fois devenus adulte nous étions obligés de devenir sérieux ? Une catégorie de la population a ainsi décidé de ne pas tenir compte des conventions et de rester de grands enfants dans l'âme. Ces consommateurs sont appelés des "kidultes" par les professionnels du jouet. Et pour se faire plaisir, ils n'hésitent pas à y mettre le prix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.