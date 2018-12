Jouets : pourquoi les fabricants relocalisent-ils en Europe ?

Dans les commerces, près de sept jouets sur dix sont fabriqués en Chine. Mais on observe de nos jours une tendance qui s'inverse. De plus en plus de fabricants ont décidé de rapatrier leurs usines en Europe. Au bout du compte, les magasins s'y retrouvent. Le transport est six fois moins coûteux et les délais de livraison sont beaucoup plus rapides. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.