Les joueurs du Stade rennais accueillis en héros après leur victoire en Coupe de France

C'est un moment d'histoire pour les joueurs, mais aussi pour la Bretagne toute entière. Rennes a remporté la Coupe de France samedi 27 avril 2019 en battant le PSG après la séance des tirs au but. Les Rennais attendaient cet événement depuis 1971, date de leur dernière victoire.