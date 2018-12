La journée d'une figure des gilets jaunes

Ingrid Levavasseur est aide-soignante. À 31 ans, elle élève seule ses deux enfants et gagne 1250 euros nets par mois. Sa profession l'oblige à se déplacer et elle subit le prix du carburant. Elle a préféré rester chez elle dans l'Eure pour manifester. Les réseaux sociaux lui ont permis d'organiser des manifestations pacifiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.