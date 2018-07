La journée de Thomas Pesquet avec les pilotes du Rafale

Thomas Pesquet a beaucoup de respect pour les militaires, en particulier les pilotes d'avions de chasse. Et pour cause, il n'en est pas très éloigné. En effet, Thomas Pesquet est astronaute et réserviste citoyen de l'Armée de l'air. D'ailleurs, il s'est offert les Champs-Élysées en Rafale lors du traditionnel défilé militaire du 14 juillet. Un vol de quelques secondes qui ont nécessité plusieurs heures de préparation. Découvrez en images sa journée avec les pilotes du Rafale de l'Armée de l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.