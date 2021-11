Journée internationale des violences faites aux femmes : appel à manifestation à Paris

Le cortège parisien s'élancera de la place de la République à 14h. On attend notamment beaucoup de monde ce samedi après-midi. Les premières militantes féministes sont arrivées sur place. Pour l'instant, c'est surtout un rassemblement féminin même s'il y a quelques hommes qui sont venus soutenir le mouvement. Mobilisation donc pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Le collectif #NousToutes, qui est à l'origine de l'appel à manifester, veut aussi dénoncer un manque de moyens de la part de l’État pour lutter contre ce fléau. Il espère secouer le pays avec ce rassemblement. Un chiffre va être beaucoup rappelé dans le cortège : 101 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons depuis le début de l'année. TF1 | Duplex C. ANDRE