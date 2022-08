Journée noire : les automobilistes voient rouge

Nos reporters ont repris la route en direction du sud. À la sortie de l'aire d'autoroute de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme), bonne surprise, la circulation a été fluide pendant une trentaine de minutes. Mais en arrivant à 10 km de Valence, ils sont de nouveau dans les bouchons. Pour garder le sourire, les vacanciers s'imaginent déjà à la plage. Pour traverser les embouteillages dans les meilleures conditions, malgré la chaleur, certains ont anticipé en apportant avec eux des bouteilles d'eau par exemple. À chaque départ en vacances, son lot de péripéties. À l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, un véhicule a pris un coup de chaud. À 17 heures, il est temps pour nos équipes de faire une courte pause sur l'aire de Portes-lès-Valence. Ils ont mis deux heures pour le rejoindre au lieu d'une. "C'est difficile, surtout avec trois enfants. On fait comme on peut, on s'arrête, on boit beaucoup d'eaux, on boit un café avec mon mari, sinon ça va. Mais c'est vrai que ça fait long quand même", témoigne une mère de famille. Avec un trajet qui demande autant d'efforts, mieux vaut penser à tout avant de prendre la route. Prévoyez peut-être une heure de plus pour tout déballer à l'arrivée avant de vous relaxer enfin sur votre lieu de vacances. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone