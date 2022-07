Journée noire : les vacances ont un goût de bouchon

"On vient tout juste de sortir de Lyon et on est déjà dans les bouchons, quasiment à l'arrêt. Il va falloir s'armer de patience je crois, parce que ce n'est que le début", prévient Séverine Agi. Malgré les conditions compliquées, certains vacanciers prennent les choses avec philosophie. Au péage de Vienne (Isère), le tout est de choisir la bonne file. Une fois franchi, il est 8h30, l'heure de prendre une petite pause surtout pour les enfants. Retour sur l'autoroute du Soleil, retour des embouteillages, on a même le temps de discuter avec la file d'à côté. A 10h45, on fait un stop sur l'aire de Saint-Rambert-d'Albon (Drôme). C'est comme au centre aéré : tennis, fléchettes ou cours de boxe comme pour Inès, plus stimulant que de rester assis sagement dans la voiture. Difficile de repartir, mais il suffit d'une bonne musique pour garder le sourire sur la route. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone