Journée SNSM : les Terre-Neuve se jettent à l'eau

C'est un exercice presque banal pour Reggae. Le Terre-Neuve de quatorze mois doit ramener sur la plage une victime paniquée qui se noie au large. En effet, ces chiens sont des forces de la nature. Ils peuvent tracter jusqu'à une tonne et demi. "Ils ne sont pas forcément très rapides, très véloces, mais ils sont très puissants", explique Frédéric Garnier, maître du Terre-Neuve Reggae. "Donc, ils sont capables de tracter cinq, six, sept, huit personnes à l'eau", rajoute-t-il. Alors, quand ils font une démonstration avec les sauveteurs en mer, ces nageurs hors pair séduisent leur public. Avec 70 kg de muscles et des grosses pattes palmées, le Terre-Neuve doit s'entretenir régulièrement. Sa principale qualité : le toutou aux allures de peluche est rassurant. Si pour l'instant ils ne sont pas officiellement reconnus comme assistants, les chiens seraient d'une grande aide pour les sauveteurs. C'est un appui précieux pour éviter les drames. L'été dernier, 1 500 personnes ont été victimes de noyade dans l'Hexagone. TF1 | Reportage C. Gerbelot, X. Thoby