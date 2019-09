Journées du patrimoine 2019 : l'Elysée sous haute sécurité

En raison des mouvements des gilets jaunes, les Journées du patrimoine 2019 ont été quelque peu perturbées. Certains sites ont renoncé à ouvrir leurs portes. A l'Elysée, les visites ont bien eu lieu mais, la sécurité a été renforcée, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour pouvoir y accéder, il a fallu s'inscrire à l'avance et passer par trois contrôles de sécurité. Malgré cela, les visites se sont bien déroulées. Les visiteurs n'ont pas vu le Président mais ont pu repartir avec des souvenirs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.