Journées du Patrimoine : découvertes d’un jour

Visiter une usine. L’idée peut surprendre. mais ici, on fabrique ce que l’on utilise tous au quotidien. Jusqu’à dix millions de pièces de monnaie sont frappées chaque jour. Ce samedi, 80 privilégiés ont découvert cet atelier très protégé. Dans les Alpes-Maritimes, face à la mer, ce fort n’avait jamais ouvert ses portes au public. Sur les murs, de drôles de caricatures laissés par les soldats dans les années 50. Au cœur de Paris, 5 000 curieux attendent leur tour pour découvrir derrière cette porte neuf jardins qui communiquent entre eux. Ils entourent un ancien hôpital, entièrement restauré et devenu actuellement, le siège d’un groupe de luxe. À deux pas, à Matignon, c’est le Premier ministre en personne qui fait visiter son lieu de travail. Et aucun détail n’échappe aux visiteurs. À l’Élysée, le bureau du président a toujours autant de succès. Et la curiosité cette année, ce sont les verrières du jardin d'hiver au couleur bleu-blanc-rouge grâce à l’artiste, Daniel Buren.