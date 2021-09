Journées du patrimoine : des particuliers ouvrent leurs portes

Le patrimoine ne rimait pas forcément avec vieille pierre. Pour cause, depuis samedi, 200 personnes ont franchi la porte de "La Palmeraie", jardin privé de Jacques Brion situé à Saint-Aygulf dans le Var. "Ça me permet de partager ma passion, de me dire que je n'ai pas bossé pendant 30 ans pour rien. Que les gens sont venus me voir, il y en a qui font 200 ou 300 km", lâche-t-il. Sous un ciel parfaitement bleu, avec pas moins d'un millier de palmiers dont une centaine d'espèces comme le palmier bleu du Mexique, son jardin ne manque pas d'atout. Jean-William Souffront, lui, est l'heureux propriétaire de l'un des plus beaux hôtels particuliers du Mans dans la Sarthe. C'est la première fois que cette bâtisse du XVIIIe siècle auparavant méconnue est ouverte au public. Le père du propriétaire avait acheté tout le quartier dont cette maison, aménagée pour retrouver son lustre. Quant à Didier D., collectionneur de voitures anciennes, il est venu spécialement de Gillancourt pour présenter son petit bijou, Salmson, une marque de voiture française aujourd'hui disparue. Elle était fabriquée ici-même, là où s'élève cette résidence de Boulogne-Billancourt. "C'est à la fois un partage de patrimoine et de notre passion", se réjouit-il.