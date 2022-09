Journées du patrimoine : j'habite dans un monument historique

Ce sont deux mondes qui se côtoient. Des visiteurs et des habitants dans les murs de l'un des plus vieux châteaux français. Le château royal de Cazeneuve, en Gironde, est une propriété privée depuis près de 1 000 ans où la cuisine sert de salle de devoir. C'est l'une des plus vieilles pièces du château. La famille De Sabran-Pontèvès a toujours vécu entre les murs du château de la reine Margot. Et quand l'aîné des garçons nous fait la visite, c'est bien sa maison qu'il nous fait découvrir. À seize ans, Elzéar vit pour son patrimoine et partage une chambre avec son frère. Deux chambres et le salon sont les seules pièces totalement privées et les enfants ne trouvent rien à redire. Le comte De Sabran-Pontèvès a pris la suite de ses parents il y a huit ans. Financée par les visiteurs, la restauration du château est ininterrompue depuis trois décennies. Il a même réalisé une tour avec ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Selon lui, c'est important de vivre à l'intérieur sinon, c'est un musée. "Et ce n'est surtout pas ce qu'on veut qu'il soit", précise-t-il. TF1 | Reportage A. Braem, C. Brousseau