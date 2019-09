Journées du patrimoine : la SNCF montre ses trésors

La SNCF est l'une des institutions qui a un patrimoine immense. Chaque année, l'entreprise nous fait découvrir des lieux insolites et des pépites étonnantes. Les wagons du mythique Orient-Express, le bunker qui se cache sous la gare de l'Est à Paris, le projet Éole... Découvrez ses trésors dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.