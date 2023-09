Journées du patrimoine : la vie de palais

Une entrée digne des réceptions officielles. Les visiteurs découvrent le palais de l’Élysée par les jardins et en musique. De la salle de Conseil des ministres au salon de réception, en passant par le bureau du président, partout, les mêmes réactions : "Je suis ébloui !" ; "Je trouve ça magnifique !". Ce samedi, d’autres trésors sont dévoilés : les cadeaux offerts au président lors de voyages officiels, comme ce sabre de Mongolie orné de pierres, ces sculptures en laiton offertes par le président camerounais, ou ces bateaux de pêcheurs du Vanuatu. Le président a aussi reçu un instrument de musique, et même des poules. Autre palais, autre ambiance. À l’hôtel de Castries, la résidence du porte-parole du gouvernement, c’est Olivier Véran lui-même qui joue les guides. À deux pas, l’hôtel de Matignon aussi a réservé sa surprise : cinq voitures iconiques sont exposées. Des modèles utilisés par les présidents et Premiers ministres de 1935 à nos jours. Ces palais de la République et leurs trésors restent visibles au public jusqu’à demain soir. TF1 | Reportage N. Pellerin, M. Beringer, J. Clouzeau