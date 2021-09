Journées du patrimoine : la visite de l'Elysée

La verrière du jardin d'hiver de l'Elysée est aux couleurs du drapeau français. C'est Daniel Buren, le célèbre artiste, qui a eu cette idée. Des filtres autocollants posés sur les 250 m² de fenêtre. "Il vient se refléter avec le soleil. Ça va recouvrir le mur", explique l'artiste. Pour entrer à l'Elysée cette année, pass sanitaire et masque obligatoire. Dans les jardins, premières photos et premières impressions. "C'est beau, on aperçoit déjà les lustres. Ça donne envie d'entrer dedans", raconte une visiteuse. A l'intérieur, on a des pièces incontournables. Il y a notamment la salle du Conseil des ministres et le bureau style contemporain de la Première dame. Puis à l'étage, il y a celui du président de la République, rénové il y a deux ans. Ce week-end, c'est aussi l'occasion de faire connaître les métiers de l'Elysée. Fleuristes, artisans, cuisiniers... 800 personnes travaillent ici à l'année. Aujourd'hui, les visiteurs ne verront le couple présidentiel qu'en photo. D'ici demain soir, 10 000 personnes sont attendues, deux fois plus que l'an dernier.