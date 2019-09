Journées du Patrimoine : l'affluence dans les sites moins connus

L'appel des Gilets jaunes a clairement dissuadé certains sites d'ouvrir leur porte, ce samedi 21 septembre. Des monuments ont été fermés près des lieux de rassemblement. Les visiteurs se sont donc rabattus sur d'autres beaucoup moins connus. Et l'effet est immédiat, car la fréquentation a presque doublé, par rapport à l'année 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.