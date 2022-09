Journées du patrimoine : les Français sont toujours fans

Alors que les Anglais n'ont jamais réussi à y débarquer, 1 000 visiteurs ont eu le privilège de visiter ce week-end, le Fort de La Conchée, à 3 000 marins, au large de Saint-Malo. Construit en 1682, c'était le fort préféré de Vauban. C'est son ouvrage le plus abouti, avec de magnifiques salles voûtées. Pour dix euros, la visite, l'argent récupéré servira à la rénovation du monument. Mais le patrimoine français est aussi industriel. Près de Pont-à-Mousson, une soixantaine de curieux ont choisi de visiter une centrale EDF au gaz. Un autre lieu plus classique, mais très prisé : L'Élysée. Pour réserver, il faut s'y prendre une semaine à l'avance. Les heureux détenteurs de ticket peuvent notamment visiter le bureau du président et la salle du Conseil des ministres. L'hôtel d’Évreux fête ses 300 ans cette année 2022, tout comme la salle Ovale, avec sa coupole de 18 mètres de haut, qui donne envie d'aller à la bibliothèque. Cette antenne de la Bibliothèque nationale de France, qui auparavant était réservée aux chercheurs et fermée pour travaux depuis douze ans, rouvre gratuitement pour tous et sans abonnement, dès aujourd'hui 17 septembre. Et enfin, vous avez été nombreux à venir chez nous, à la tour TF1. TF1 | Reportage J. De Francqueville, C. Colin, J.Y Mey