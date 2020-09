Journées du Patrimoine : sous les dorures du Palais de l'Elysée

Cette année pour les Journées du Patrimoine, masque, gel hydroalcoolique mais surtout invitation personnelle sont de rigueur pour découvrir le Palais de l'Élysée. La visite commence par le parc et se poursuit dans les salons privés du couple présidentiel. On passe également par le bureau de la première dame, le vestibule et la salle de gestion de crise du Covid. Pour finir, la boutique de l'Élysée est un passage obligé pour acheter les produits dérivés à l'effigie du Palais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.