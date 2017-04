L’Islande est la plus grande île volcanique du monde. La pays qui compte plus de 200 volcans actifs, se situe à trois heures de vol de Paris. Ce territoire cinq fois plus petit que la France, ne compte que 325 000 habitants. Perdu au milieu de l'Atlantique nord, l'île est à la fois une terre de glace et de feu. Un pays plein de contrastes que nos journalistes ont exploré au cours d'un périple de 600 km.