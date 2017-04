JT WE - Présidentielle 2017 : légère hausse du taux de participation par rapport à 2012  

À midi, le taux de participation au premier tour de l’élection présidentielle est de 28,54%, un chiffre quasi-identique à celui de 2012 où 28.29% des électeurs avaient accompli leur devoir civique à la même heure. Les départements les plus assidus sont le Gers, la Corrèze et le Cantal. Au contraire, le Pas-de-Calais, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise sont les départements où les électeurs ont, pour le moment, le moins voté.