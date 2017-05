Si le taux de participation est relativement le même qu'au premier tour, on peut déjà identifier les départements avec les taux de participation les plus forts ou faibles à la mi-journée. Le Gers (37,56%), la Haute-Marne (35,93%) et l'Aude (35,65%) sont les plus assidus. Au contraire, la Seine-Saint-Denis (19,54%), le Val-de-Marne (19,84%), et les Ardennes (21,02%), sont les départements où l'on a le moins voté pour l'instant.