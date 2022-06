Jubilé d'Elizabeth II : les Britanniques pas tendres avec Harry et Meghan

Un accueil plein d'amertumes pour les enfants terribles de la monarchie, sous des huées que le carillon de la cathédrale Saint-Paul ne parvient pas à couvrir. Harry et Meghan font leur première apparition publique ensemble au Royaume-Uni avec le reste de leur famille depuis plus de deux ans. Mais ce n'est visiblement pas pour eux que le public est là. "Je n'ai pas tellement envie de voir Harry et Meghan", s'exprime une femme. Les Britanniques ne pardonnent pas les psychodrames de leur départ en Amérique. "À mon avis, ils ont abandonné la famille, donc, ils doivent assumer cette responsabilité", condamne un homme. Pendant la messe, il n'y a pas de traitement de faveur non plus. Sixième dans l’ordre de succession au trône, Harry est relégué au deuxième rang, loin de son père Charles et de son frère William. Hier, ils ont même été privés de balcon. Les 18 places ont été réservées aux membres actifs de la famille royale et à leurs enfants. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges