Juillettistes : un début de vacances ralenti sur l'autoroute

Sur la ligne de départ, ils sont des milliers. Avant la plage et le farniente, des kilomètres de bouchons à perte de vue, comme une course d’obstacles. Qu’importe une journée classée noire dans la vallée du Rhône, Loïc et Christelle cultivent la zénitude. Pas question de perdre patience. "De toute façon, ça fait partie du jeu, on le sait. Tout le monde part, c’est le premier gros week-end", affirme Loïc. "On ne peut pas voler et on ne peut pas sauter non plus. Donc, on prend notre temps", confie Christelle à son tour. Une circulation en accordéon, qui laisse le temps de rêver au futur programme des vacances. Pour Maxime et ses enfants, rien de tel qu’une partie de football pour décompresser. Après 800 kilomètres de route, une famille flamande vient de tomber en panne. Mais pas d’inquiétude, ils peuvent compter sur la solidarité des autres vacanciers. Des histoires de bouchons et d’amitié. Aucun doute, sur l’autoroute du soleil, les vacances ont bel et bien commencé. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys