Julia Roberts - George Clooney, un ticket gagnant !

Ils se faisaient rares au cinéma ces dernières années. George Clooney et Julia Roberts sont de retour sur grand écran. Dans "Ticket to Paradise", ils jouent deux divorcés en partance pour Bali, bien décidés à empêcher le mariage de leur fille. C'est une comédie romantique dans laquelle les deux acteurs s'en donnent à cœur joie dans les disputes comme dans les réconciliations, et ils semblent s'entendre comme larrons en foire. "On fait semblant, tout est faux. On joue", explique George Clooney. "Parfois quand même, ça a l'air convaincant", explique Julia Roberts. "Oui, parfois, parce que je suis bon acteur", rajoute-t-il. Les deux acteurs sont deux amis qui se connaissent depuis longtemps. Le premier à les avoir réunis à l'écran, c'est Steven Soderbergh, en 2001. "Non mais vraiment, j'avais 30 ans et là, j'en ai 54. Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble", confie l'actrice. Cela fait 21 ans exactement... et déjà quatre films ensemble. TF1 | Reportage S. De Vaissières, É. Stern