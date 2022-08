Julien Alvarez, un chef pâtissier champion du monde

Innover sans trop dérouter les amoureux du macaron, c'est tout l'enjeu pour Julien Alvarez qui reprend aujourd'hui les rênes de l'une des premières pâtisseries qu'il est venu visiter sur les Champs-Élysées. Sa destination favorite, la Vallée de Chevreuse qu'il rejoint toujours à vélo, comme un retour aux sources. Sa vie est passée du jardin aux cuisines du Monpardiac, dont son père dirige la brigade. Il y développe un bec sucré et une passion pour le chocolat. Vous pourriez donc très bien le retrouver un jour de congé le nez plongé dans les cuves de son torréfacteur de fèves en cacao. Et voilà sans doute pourquoi Julien a développé une petite obsession pour le chocolat, une matière qu'il a d'ailleurs parfois travaillée comme un souffleur de verre pour ensuite la sculpter. Julien Alvarez envisage chaque pâtisserie comme un défi. Et le macaron est le plus sérieux d'entre eux. Il faut convaincre en deux bouchées. Dix nouvelles saveurs sont à inventer chaque année. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roine, B. Hacala