Julien Clerc chante ses idoles

Dernier calage, dernier réglage pour Julien Clerc et ses musiciens. Dans son nouveau show, des classiques de son répertoire, et pour la première fois, des reprises. Trenet, Montand, ou encore Barbara, avec son phrasé singulier. Julien Clerc a eu la chance de chanter à ses côtés. Il rend aussi hommage à Gilbert Bécaud. Une rencontre décisive. À l'occasion de ce premier Olympia en 1969, le tout jeune chanteur répond à sa première interview. 53 plus tard, son envie de chanter en public reste intact. TF1 | Reportage C. Auberger - G. Vuitton.